وفد روسي يشارك لأول مرة في معرض الخرطوم بحضور ممثلين عن قطاعي سكك الحديد والطاقة

أعلن القائم بالأعمال في السفارة السودانية لدى روسيا، أونور أحمد أونور، اليوم الأربعاء، أن معرض الخرطوم الدولي سيفُتتح غداً الخميس، وسيشارك وفد روسي بجناح كبير فيه.

موسكو - سبوتنيك. وقال أونور لوكالة "سبوتنيك": الآن نحن لدينا معرض الخرطوم الدولي يفُتتح غدا الخميس، معرض كبير ولأول مرة يشارك وفد روسي بجناح كبير في هذا المعرض".

في سياق متصل، أوضح أونور أن جدول أعمال العام الحالي، يشمل لجنة تشاور سياسي برئاسة وزيري الدولة، ونائبي وزيري الخارجية في البلدين ستعقد في الخرطوم.

وقال: "لدينا لجنة وزارية اقتصادية تجارية تعقد برئاسة وزير الطاقة في السودان ووزير الموارد الطبيعية الروسي في الخرطوم أيضا، لم تحدد المواعيد لأنها تأجلت وهي رهينة بتطور وباء كورونا، والوباء لا يزال منتشرا في العال مكله.. هذه زيارات مجدولة لعام 2021 ونتوقع أن تعقد في النصف الأول من هذا العام".

وتابع قائلا: "وباء كورونا أثر تأثيرا كبيرا في العالم كله، وليس السودان بمعزل عنه. ففي عام 2020، كان لدينا سلسلة من الاجتماعات الوزارية المشتركة على المستوى السياسي والاقتصادي والتجاري، و لكن بسبب الوباء عام 2020 تم تأجيل هذه الاجتماعات إلى العام القادم".

وكان من المفترض أن تستضيف العاصمة السودانية الخرطوم في بين 10 حتى 12 من آذار/ مارس 2020، انعقاد اللجنة الحكومية السودانية-الروسية، للدورة (السابعة).