بوبوفا: مستوى الأجسام المضادة لا يزال مرتفعا لدي بعد تلقي اللقاح في سبتمبر

قالت رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاه المواطن، آنا بوبوفا، إن مستوى الأجسام المضادة لديها ما زال مرتفعا، بعد تلقيها اللقاح في شهر أيلول/ سبتمبر.

قالت بوبوفا لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء "أعلم على وجه اليقين أن التطعيم ليس مخيفًا، إنه مهم جدًا، إنه ضروري جدًا لحماية نفسك وأحبائك".

وفي الوقت نفسه، دعت بوبوفا إلى عدم التسرع في تطعيم الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا في وقت سابق.

كما أعلنت آنا بوبوفا، أمس الثلاثاء، عن جاهزية نظام الاختبار، القادر على اكتشاف سلالة فيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا، للتسجيل.

وأشارت بوبوفا إلى أن الاختبار الجديد هو بمثابة منصة للكشف عن السلالات المتحولة الجديدة دون مضيعة وقت وإنفاق أموال ضخمة.

وتم تطوير نظام الاختبار للكشف عن سلالة فيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا من قبل معهد الأبحاث المركزي لعلم الأوبئة في "روس بوتريب نادزور"، ويظهر الاختبار النتيجة خلال 1.5 ساعة.