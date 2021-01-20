مركز غاماليا الروسي يكشف عن مستوى الأجسام المضادة في لقاح "سبوتنيك V"

قال نائب مدير مركز"غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، رئيس مجموعة تطوير لقاح "سبوتنيكV"، دينيس لوغونوف، إن "الأشخاص الذين تم تطعيمهم بلقاح "سبوتنيكV" المضاد لكوفيد- 19، لديهم عيار أعلى من الأجسام المضادة من "الغلوبيونين المناعي ج" من أولئك الذين أصيبوا بفيروس "كورونا".

وأضاف لوغونوف في مداخلة له خلال مؤتمر علمي افتراضي حول جواز السفر الصحي: "هذا له تفسير إلى حد ما، أنه أثناء انتشار العدوى، تتشكل المراكز الجرثومية في الغدد الليمفاوية بشكل سيئ، وهناك مشكلة يعاني العديد من الأشخاص عموما من ضعف إنتاج الأجسام المضادة في فترة ما بعد الإصابة، لذا فإن التطعيم هنا يوفر مستوى أعلى من الأجسام المضادة للبروتين "إس" أكثر من العدوى".

وقال لوغونوف: "لقد قمنا بتحليل مناعة العاملين في مركز "غاماليا" لأكثر من تسعة أشهر، ويمكننا القول إن المناعة ظلت في كل شخص لمدة تسعة أشهر". © Sputnik . Alexei Kudenko لمواجهة جائحة "كورونا"... وسيلة الإنقاذ تأتي من روسيا

يشار إلى أن لقاح "سبوتنيكV" هو أول دواء مسجل في العالم للوقاية من مرض كوفيد- 19، وقد تم تطويره في مركز "غاماليا" الروسي للأبحاث الخاصة بالأوبئة والأحياء الدقيقة بالتعاون مع صندوق الاستثمار الروسي (RDIF).

وقد أظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة بهذا اللقاح، فعالية كبيرة ونسبة أمان عالية، حيث يتم إعطاؤه على مرتين بفاصل 21 يوما.

يذكر أنه بدأت عملية التطعيم ضد كوفيد- 19، في روسيا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.