روسيا تدعو إدارة بايدن لتمديد معاهدة "ستارت 3" للحد من التسلح لخمس سنوات

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أهمية تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت 3" مع الولايات المتحدة الأمريكية لأطول مدة ممكنة - أي لخمس سنوات.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "من الواضح أن التطبيق العملي لهذه الأفكار ينطوي على عمل صعب ومبتكر إلى حد كبير. ونعتقد أن تمديد معاهدة ستارت لمدة خمس سنوات سيسهم في تحقيق النجاح في هذا المجال".

كما أعربت موسكو عن أملها في أن الإدارة الأمريكية الجديدة ستتخذ "موفقا أكثر بناء وإيجابية في الحوار مع روسيا وستأخذ كل هذه العوامل بعين الاعتبار".

وأكدت الوزارة أن موسكو من جانبها "مستعدة لهذا العمل بناء على مبادئ المساواة والمراعاة المشتركة للمصالح".

يتبع..