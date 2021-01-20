السفير الروسي في واشنطن: روسيا مستعدة لحوار متبادل المنفعة مع الإدارة الأمريكية الجديدة

صرح السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أناتولي أنطونوف، اليوم الأربعاء، بأن بلاده على استعداد لحوار متبادل المنفعة مع الإدارة الأمريكية الجديدة.

نيويورك- سبوتنيك. وقال السفير الروسي، خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك اتصالات مع ممثلي الإدارة المستقبلية للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن: إنه "لم تكن هناك اتصالات من هذا القبيل. ومع ذلك، فإن العديد من المعينين في السياسة الخارجية في الحكومة الجديدة مألوفون لدينا. لقد عملوا في مناصب قيادية في الإدارات السابقة".

وأضاف أنطونوف: "نأمل أنه مع تغير جهاز البيت الأبيض ووزارة الخارجية والوزارات الأخرى، أنه سيكون من الممكن بدء حوار هادف مع الزملاء حول المشاكل الثنائية والدولية الموضعية. أولا وقبل كل شيء، يتعلق هذا بضرورة القضاء على العديد من "المضايقات" المتراكمة في علاقاتنا...، نحن مستعدون لحوار عملي ومفيد للطرفين بقدر استعداد الجانب الأمريكي".

يذكر أنه، اليوم الأربعاء، قام الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس بأداء اليمين الدستورية لتولي المنصب الرئاسي.