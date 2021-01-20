العصابة الإرهابية التي تم تصفيتها في الشيشان كانت تضم مسلحين من أوكرانيا

أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، اليوم الأربعاء، أن مسلحين أوكرانيين كانوا ضمن قوام المجموعة الإرهابية بزعامة أصلان بيتوكاييف التي تم تصفيتها في الشيشان.

وجاء في بيان اللجنة: "تم تصفية 16 من أفراد عصابة بيتوكاييف خلال عملية خاصة [العام الماضي]، من بينهم مسلحون وصلوا من أوكرانيا، وبالتالي فإن التدابير التي تم اتخاذها في الوقت اللازم حالت دون وقوع العديد من الجرائم والضحايا".

وسبق أن أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قاديروف عن تصفية 6 مسلحين، وبذلك تحقيق الانتصار الكامل على المجموعات الإجرامية في الجمهورية، وأوضحت لجنة مكافحة الإرهاب أنه تم تصفية 5 مسلحين خلال عملية أمنية، وزعيمهم أصلان بيتوكاييف، وهو أحد المتورطين في الهجوم الإرهابي في دوموديدوفو (جنوب موسكو).

يذكر أن قاعة القادمين في مطار دوموديدوفو الدولي بموسكو، تعرضت يوم 24 كانون الثاني/ يناير عام 2011، لتفجير إرهابي بعبوة ناسفة أودى بحياة 37 شخصا وأصاب 172 على الأقل بجروح، واستخدم الانتحاري الذي نفذ الهجوم سبعة كيلوغرامات من مادة "تي أن تي" شديدة الانفجار، على الأقل.