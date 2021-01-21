سفير روسيا لدى واشنطن: لقاء الزعيمين الروسي والأمريكي مرهون بعدة عوامل منها الوضع الوبائي

اعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأميركية، أناتولي أنطونوف، ان اللقاء الشخصي لزعيمي روسيا وأميركا مرهون بأمور عدة من بينها الوضع الوبائي في العالم.

واشنطن-سبوتنيك. وقال السفير الروسي خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "من الصعب التحدث عن احتمالات استئناف اللقاءات وجهاً لوجه، في ظل الوضع الوبائي، بما في ذلك بين القادة. ننطلق من افتراض أن تشكيل جدول للاتصالات السياسية سيعتمد على تطبيع الوضع الوبائي، ومحتوى هذه الاجتماعات، وفرص الاتصال "على هامش" الأحداث متعددة الأطراف، إلخ...".

وأضاف أنطونوف: "على أي حال، فإن أي خطط قابلة للنقاش والاتفاق مع الإدارة الأميركية الجديدة".

وتابع السفير الروسي: "أما بالنسبة لصيغة "2+2"، فقد اقترحنا مرارا وتكرارا أن يستعيدها الأميركيون، ومع ذلك لم نتلق أي رد إيجابي. وهذه المبادرة لا تزال سارية".

يشار إلى أن صيغة "2+2"، هي نمط مباحثات تنتهجه الإدارة الروسية مع الدول الاستراتيجية ذات الأهمية الكبرى على مستوى العالم.

وعقدت روسيا هذه الصيغة من المباحثات مع 6 دول على مستوى العالم حتى الآن، هى الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة واليابان، وانضمت إليها أخيرا مصر.