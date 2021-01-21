سفير روسيا في واشنطن يدعو إدارة بايدن لإقناع السلطات الأوكرانية بتنفيذ اتفاقات مينسك

دعا السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أناتولي أنطونوف، الإدارة الأمريكية الجديدة إلى إقناع السلطات الأوكرانية بتنفيذ اتفاقات مينسك.

واشنطن - سبوتنيك. وقال السفير الروسي خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "أفضل ما يمكن أن تفعله الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن أوكرانيا، هو أن تقوم بإقناع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بالبدء أخيرًا في التنفيذ العملي لاتفاقيات مينسك".

وتابع السفير الروسي: "ونأمل أيضًا أن تشير القيادة الجديدة لوزارة الخارجية الأمريكية على انتهاكات كييف الحالية لحزمة تدابير مينسك. علاوة على ذلك، لطالما كانت الوثيقة جزءًا من القانون الدولي، فهي واجبة التنفيذ".

وكان الرؤساء، الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، والفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، بحثوا يوم 9 كانون الأول / ديسمبر الجاري، في قصر الإليزيه، آفاق تسوية النزاع بمنطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، المستمر منذ عام 2014.

واعتمدت قمة "نورماندي"، بياناً مشتركا يتمحور حول اتخاذ تدابير فورية لاستقرار الوضع في منطقة النزاع شرق أوكرانيا، واتخاذ تدابير لتنفيذ البنود السياسية لاتفاقيات مينسك، كما والتزام الأطراف بالتنفيذ الكامل والشامل لوقف إطلاق النار، وتعزيز هذه المسألة بتنفيذ جميع التدابير اللازمة لدعم وقف إطلاق النار، بحلول نهاية عام 2019.