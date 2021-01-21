روسيا تسجل 21887 إصابة كورونا جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، تسجيل 21887 إصابة جديدة بالفيروس، منها 3458 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي في البلاد 3655839 إصابة.

موسكو، - سبوتنيك. وجاء في بيان مقر العمليات: "تم خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسجيل 21887 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 83 إقليما في روسيا، ليصل عدد الحالات المؤكدة في 85 إقليماً إلى 3655839".

وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات حيث بلغ 3458، ثم مدينة سان بطرسبورغ بعدد 3112، فيما سجلت ضواحي موسكو 1092 حالة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وتابع المقر في بيانه: "غادر 26902 شخصا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 3054218 شخصا".

وأشار المقر إلى تسجيل 612 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية وإجمالي الوفيات 67832 شخصا.

وبدأت في روسيا، يوم 5 كانون الأول/ديسمبر، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان "روس بوتريب نادزور"، أنه حتى يوم الاثنين الماضي تم إجراء أكثر من 97 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في روسيا، بينها 373 ألف اختبار خلال الـ 24 ساعة الماضية.