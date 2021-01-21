برلماني روسي: السياسة الخارجية الأمريكية ثابتة ولا توقعات بتحولها في الحوار مع روسيا

رأى عضو لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، سيرغي جيليزنياك ، اليوم الخميس، أن قرارات الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، بالعودة إلى اتفاقية باريس للمناخ ومنظمة الصحة العالمية إيجابية، لكن لا ينبغي للمرء أن يتوقع تحولات في السياسة الخارجية فيما يتعلق بروسيا.

وقال جيليزنياك لوكالة "سبوتنيك": "قرارات الرئيس الأمريكي الجديد بالعودة إلى اتفاقية المناخ الدولية وإلى منظمة الصحة العالمية إيجابية. في الوقت نفسه، لا نتوقع تحولات كبيرة في استراتيجية السياسة الخارجية للولايات المتحدة، خاصة فيما يتعلق بروسيا. ومن الواضح أيضًا أن المؤسسة الأمريكية المتشددة ستحتفظ بجوهرها، وستستمر أيضًا في تزكية الأمة الأمريكية على بقية العالم".

ورأى البرلماني أن مبادرات بايدن التشريعية في السياسة الداخلية "المعارضة للرئيس السابق" يجب أن تهدف إلى استعادة وحدة المجتمع الأمريكي ومحاولة جذب أولئك الذين صوتوا لصالح ترامب.

وأشار إلى أنه "على الرغم من ذلك، كما نرى من الممارسات الأمريكية، تظل الوعود البليغة أثناء الحملات الانتخابية في أغلب الأحيان عنصرًا في العرض الانتخابي".

وأوضح جيليزنياك أن أعمال الشغب، التي لم يتمكنوا من تجنبها يوم تنصيب بايدن في عدد من الولايات، تشير إلى أنه سيكون من الصعب على الحكومة الجديدة استعادة السلم العام: يواصل المواطنون مقاومة الظلم ولا يريدون أن تستخدمهم السلطات لإملاء الشواغر.

ويرى البرلماني أنه على الإدارة الأمريكية الجديدة في المحيط الخارجي، استخدام مجمع قوة الولايات المتحدة "لعلاج الجروح الدبلوماسية" في أوروبا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط وشبه الجزيرة الكورية والعديد من المناطق الأخرى التي لم تعد واشنطن تؤخذ على محمل الجد فيها مؤخرًا، قائلاً، إنه من غير المرجح الآن أن تتمكن الولايات المتحدة من استعادة لقب "نموذج الديمقراطية" في نظر المجتمع الدولي.

واختتم جيليزنياك بالقول: "من ناحية أخرى، من الواضح أن السلطات الأمريكية الجديدة لن تغير من نهجها في محاربة "تهديد مصالح" الولايات المتحدة، والذي حددته السلطات الجديدة بالفعل بشكل لا لبس فيه روسيا والصين" كمهددين لمصالح البلاد.

وألغى بايدن، في وقت سابق، عددًا من المراسيم التي وقعها سلفه دونالد ترامب، وعلى وجه الخصوص، وقع الرئيس الأمريكي الجديد مرسومًا بشأن عودة الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ ومنظمة الصحة العالمية ووقف بناء جدار على الحدود مع المكسيك.