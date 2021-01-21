الخارجية الروسية: عقوبات واشنطن على "التيار الشمالي 2" تعد تجاهلا لقواعد المنافسة

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ضد السفينة "فورتونا" التي تعمل في مد خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2" تعد تجاهلا واضحا لقواعد المنافسة الشريفة.

موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "ما يدعو للدهشة، تلك الرغبة الملحة من السلطات الأمريكية في منع استكمال هذا المشروع بكل الوسائل".

وأشارت زاخاروفا إلى أن "الأعمال العدائية ضد المشاركين في بناء "التيار الشمالي"، التي يمكن وصفها فقط بهذه الطريقة، تؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى وراء مصالحها الخاصة بالطاقة... وتريد الحصول على موطئ قدم في العالم القديم كمورد رئيسي "شرعي"، كما يعتقدون".

وأضافت قائلة "في الوقت نفسه، عدم الشعور مطلقًا بأي إزعاج أو إحراج فيما يتعلق بالإجراءات التي يتخذونها، يعد ببساطة تجاهل صريح لقواعد المنافسة العادلة والتجارة الحرة".

وتعارض الولايات المتحدة بقوة مشروع "التيار الشمالي 2"، حيث تروج للغاز الطبيعي الأمريكي المسال في الاتحاد الأوروبي.

وفرضت واشنطن عقوبات على المشروع، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وطالبت الشركات المساهمة بالتوقف على الفور عن مد خط الأنابيب.