موسكو تجري اختبارات على التاكسي الجوي... فيديو

ووفقا لموقع "بوبيولر ميكانيكس" الروسي، تم إجراء الاختبار الجوي في ساحة مغلقة، نظرًا لأن رحلات الطائرات المسيرة محظورة في موسكو، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم إجراء نفس الاختبارات في ربيع هذا العام في منطقة مفتوحة.

وبحسب التقرير المنشور على الموقع: "سيتم تزويد الموقع بتغطية شبكة جي 5 لاختبار نظام تحكم مركزي رقمي للطائرات المسيرة، وهو شرط ضروري لتنفيذ الطيران في المدينة".

ووفقا للخدمة الصحفية، صممت الطائرات المسيرة بنظام يعتمد على وحدات المراوح الكهربائية في شكل حلقي، الأمر الذي يساعد في تقليل وزنها، وكذلك ضمان سلامة الركاب، بالإضافة إلى إمكانية الهبوط في مواقف السيارات، وبالتالي لا توجد حاجة إلى إنشاء بنية تحتية خاصة للإقلاع والهبوط.

وتستطيع الطائرة المسيرة نقل الركاب والبضائع لمسافة تصل إلى 100 كم. وتبلغ أبعاد الطائرة (5 × 1.6) حيث يمكن أن تقلع على ارتفاع 150 مترًا وتتسع لراكبين، وحمولة قدرها 300 كغ، وسرعة تصل إلى 200 كم/ ساعة.

يذكر أن مؤسس مشروع "هوفر" هو رجل الأعمال الروسي ألكسندر أتامانوف وتم تطوير نظام الإنقاذ للمشروع بالتعاون مع شركة "Kazan MVEN".

وقال أتامانوف في إحدى مقابلاته "نحن مدعومون من قبل إدارة موسكو. هدفنا المشترك هو تحويل موسكو إلى مدينة المستقبل، حيث ستكون الحركة ممكنة دون ازدحام مروري وإشارات المرور".

من المتوقع إطلاق الرحلات الجوية ضمن المدينة بين عامي 2023 و2025.