الرئيس الأرجنتيني يشكر مركز "غامالي" الروسي بعد تلقي لقاح "سبوتنيك V"

وكتب فرنانديز على حسابه في "تويتر": "اليوم تلقيت لقاح "سبوتنيك V"، أشكر معهد غامالي على عمله العلمي، وكل من بذل الجهود لإيصال هذا اللقاح، وجميع أفراد الطاقم الطبي لدولتنا على جهودهم، إن اللقاح يساهم في تعزيز المناعة ضد الفيروس! لنقم بذلك".
Hoy recibí la vacuna Sputnik V. Agradezco al instituto Gamaleya por su labor científica, a quienes trabajaron para que llegue a nosotros y a todo el personal de salud de nuestro país por su enorme compromiso.
Vacunarse sirve para ser inmunes frente al coronavirus. Hágamoslo. pic.twitter.com/Eb21kQy25A
— Alberto Fernández (@alferdez) January 21, 2021
يذكر أن الهيئات المختصة في الأرجنتين منحت يوم أمس التصريح لاستخدام اللقاح الروسي "سبوتنيك V" على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، بعد أن جرت حملات تلقيه الأطباء والممرضين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 59 عاما.
ووصلت أول 300 ألف جرعة من اللقاح الروسي إلى الأرجنتين في نهاية ديسمبر.
وأطلقت دولة الأرجنتين، نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي، عملية تلقيح عامة ضد فيروس كورونا المستجد بواسطة لقاح "سبوتنيك V" الروسي بمختلف المناطق والمدن في البلاد.
كما فتحت السلطات الأرجنتينية باب التسجيل عبر الإنترنت للراغبين بتلقي اللقاح الروسي.
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