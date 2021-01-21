الرئيس الأرجنتيني يشكر مركز "غامالي" الروسي بعد تلقي لقاح "سبوتنيك V"

أعلن الرئيس الأرجنتيني، ألبيرتو فرنانديز، أنه تلق اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك V"، وشكر مركز "غامالي" الحكومي للعلوم البيولوجية على العمل العلمي.

وكتب فرنانديز على حسابه في "تويتر": "اليوم تلقيت لقاح "سبوتنيك V"، أشكر معهد غامالي على عمله العلمي، وكل من بذل الجهود لإيصال هذا اللقاح، وجميع أفراد الطاقم الطبي لدولتنا على جهودهم، إن اللقاح يساهم في تعزيز المناعة ضد الفيروس! لنقم بذلك".

Hoy recibí la vacuna Sputnik V. Agradezco al instituto Gamaleya por su labor científica, a quienes trabajaron para que llegue a nosotros y a todo el personal de salud de nuestro país por su enorme compromiso. Vacunarse sirve para ser inmunes frente al coronavirus. Hágamoslo. pic.twitter.com/Eb21kQy25A — Alberto Fernández (@alferdez) January 21, 2021

يذكر أن الهيئات المختصة في الأرجنتين منحت يوم أمس التصريح لاستخدام اللقاح الروسي "سبوتنيك V" على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، بعد أن جرت حملات تلقيه الأطباء والممرضين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 59 عاما.

وأعلن رئيس الأرجنتين، ألبرتو فيرنانديز، في 10 كانون الأول/ ديسمير الجاري، أن بلاده وقعت عقدًا مع روسيا لتزويدها بلقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا، من أجل تطعيم 10 ملايين شخص في الفترة من يناير إلى فبراير 2021.

ووصلت أول 300 ألف جرعة من اللقاح الروسي إلى الأرجنتين في نهاية ديسمبر.

وأطلقت دولة الأرجنتين، نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي، عملية تلقيح عامة ضد فيروس كورونا المستجد بواسطة لقاح "سبوتنيك V" الروسي بمختلف المناطق والمدن في البلاد.

كما فتحت السلطات الأرجنتينية باب التسجيل عبر الإنترنت للراغبين بتلقي اللقاح الروسي.