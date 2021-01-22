سيناتور روسي: تمديد معاهدة "ستارت" قبل انتهاء صلاحيتها أمر وارد شرط الاحتفاظ بنصها الحالي

كشف رئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، قنسطنطين كوساتشيف، اليوم الجمعة أن معاهدة "ستارت" قد يتم تمديدها قبل انتهاء صلاحيتها إذا توصلت روسيا والولايات المتحدة إلى مثل هذا الاتفاق.

وقال السناتور لوكالة "سبوتنيك" تعليقاً على تصريحات الناطقة باسم البيت الابيض بهذا الصدد: "إنه خبر عظيم إذا لم يقترن هذا الموقف بأي شروط إضافية وتم تمديد المعاهدة بنصها الحالي".

وأكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن سيسعى لتمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت-3) مع روسيا لمدة 5 أعوام.

هذا وتبقى معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت-3"، التي وقعها بارك أوباما ودميتري مدفيديف في 8 نيسان/أبريل من العام 2010 في براغ، المعاهدة الوحيدة النافذة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الحد من الأسلحة. وتنتهي الاتفاقية في عام 2021، وحتى الآن لم تقرر واشنطن ما إذا كان سيتم تمديدها. وقد صرحت روسيا بدورها مرارًا بأنها مستعدة لمناقشة هذا الأمر.

وألزمت "ستارت 3" الجانبين الأمريكي والروسي، بعمليات الخفض المتبادل لترسانات الأسلحة النووية الاستراتيجية، وتنص على خفض، وخلال فترة 7 سنوات، الرؤوس النووية إلى 1550 رأساً، وخفض الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة إلى 700 وحدة.

وتمَّ وضع الوثيقة ليتم تطبيقها في غضون 10 سنوات، مع إمكانية تمديدها لمدة 5 سنوات أخرى، بالاتفاق المتبادل بين الطرفين الموقعين عليها.