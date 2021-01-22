بيان يحذر من هجمات إلكترونية أمريكية على روسيا

حذر مركز التنسيق الوطني الروسي للحوادث الحاسوبية، اليوم الجمعة، من مخاطر قيام الولايات المتحدة وحلفائها بهجمات إلكترونية على البنية التحتية للمعلومات الحيوية في روسيا، وأوصى المنظمات باتخاذ تدابير لحماية مواردها و المعلومات الخاصة بها.

وقال المركز في بيان: "ينبغي اتخاذ هذه التدابير اللازمة لمواجهة الاتهامات المستمرة بالتورط في تنظيم هجمات إلكترونية، والتي أعرب عنها ممثلو الولايات المتحدة وحلفاؤهم ضد روسيا، فضلاً عن تهديداتهم بشن هجمات "انتقامية" على البنية التحتية للمعلومات الحيوية لروسيا".

هذا وتتمثل المهمة الرئيسية لـ مركز التنسيق الوطني الروسي للحوادث الحاسوبية في تنسيق أنشطة قضايا البنية التحتية الحيوية للمعلومات في روسيا الاتحادية بشأن الكشف والوقاية والقضاء على عواقب الهجمات الإلكترونية والتعامل معها. ومن بين مهام المركز أيضًا تبادل المعلومات بين الإدارات المعنية ومع الزملاء الأجانب، وتحليل الهجمات الإلكترونية السابقة، وتطوير الأساليب لمكافحتها.

والجدير بالذكر أن البنية التحتية للمعلومات الحيوية هي أنظمة المعلومات وشبكات المعلومات والاتصالات وأنظمة التحكم المؤتمتة وكذلك شبكات الاتصالات المستخدمة لتنظيم تفاعلها.

وتمكنت مجموعة من الهاكرز من سرقة بيانات من وزارة الخزانة والإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات الأميركية، نهاية العام الماضي. وكان حجم الاختراق شديد الخطورة وصل إلى مستوى تطلب من مجلس الأمن القومي عقد اجتماع بشأن الموضوع في البيت الأبيض.

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن مصادر، بأنه تم اتهام قراصنة روس بالتورط في القرصنة ولم يتم تقديم أي أدلة في البيان، ووصفت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة اتهامات وسائل الإعلام الأميركية لروسيا بأنها لا أساس لها من الصحة.