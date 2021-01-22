روسيا تأمل استمرار العلاقات البناءة مع إسرائيل بغض النظر عن نتيجة الانتخابات

صرح السفير الروسي في إسرائيل، أناتولي فيكتوروف، بأن روسيا تعول على استمرار العلاقات البناءة مع إسرائيل مهما كانت نتيجة الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها نهاية آذار/ مارس من هذا العام.

تل أبيب - سبوتنيك. وقال فيكتوروف لوكالة "سبوتنيك: "بطبيعة الحال، سوف نقبل أي نتائج للانتخابات ، مهما كانت، والشيء الرئيسي هو أن هناك علاقات ودية ومؤتمنة وبناءة أقيمت بين بلدينا على مدى العقود الماضية".

وأضاف السفير الروسي "بالطبع هناك في بعض الأحيان من يريد، إذا جاز التعبير، دق إسفين من نوع ما في هذه العلاقات، لكن خلافاتنا في اختيار أساليب حل بعض المشاكل لا تعني عدم وجود التوافق بيننا حول ضرورة حل هذه المشاكل".

هذا وقال رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية أيضا "ليس لدينا أي تفضيلات أو مخاوف خاصة (فيما يتعلق بالانتخابات): إننا ننطلق من أن العلاقات بيننا تتمتع بديناميكية جيدة إلى حد ما قد تم تحقيقه من قبل وهي تستجيب ومصالح دولتينا. هذا مهم. إنها ديناميكية إيجابية وستظل كذلك".

يذكر أن انتخابات مبكرة للكنيست، وهي الرابعة خلال العامين الماضيين، ستجري في إسرائيل في 23 آذار/ مارس المقبل. ويأتي ذلك بنتيحة انهيار الائتلاف الحكومي الحالي بسبب عدم القدرة على اعتماد ميزانية الدولة بسبب الخلافات السياسية التي نشبت بين شريكي الائتلاف الرئيسيين، أي حزب "ليكود" وحزب "كاحول لافان".