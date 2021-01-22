روسيا وهنغاريا توقعان اتفاقية لتوريد اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا

أعلن وزيرالخارجية المجري، بيتر سيارتو، اليوم الجمعة، عن توقيع اتفاقية مع روسيا بشأن توريد اللقاح الروسي "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا.

وقال الوزير سيارتو عقب محادثات مع وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو: "الأولوية الوطنية تتمثل بتسريع التطعيم، ونظرًا لبطء إيصال اللقاح، اضطررنا للبحث عن مصدر جديد يمكننا من خلاله الحصول على إمداد سريع للقاح موثوق".

وأضاف الوزير المجري "يشرفني ويسعدني أن أبلغكم أننا قد أبرمنا اتفاقية اليوم حيث ستتزود روسيا هنغاريا باللقاح على ثلاث مراحل".

يشار إلى أن "سبوتنيك V" هو أول لقاح مسجل في العالم للوقاية من مرض كوفيد- 19، وقد تم تطويره في مركز "غاماليا" الروسي للأبحاث الخاصة بالأوبئة والأحياء الدقيقة بالتعاون مع صندوق الاستثمار الروسي (RDIF).

وقد أظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة بهذا اللقاح، فعالية كبيرة ونسبة أمان عالية، حيث يتم إعطاؤه على مرتين بفاصل 21 يوما.

يذكر أنه بدأت عملية التطعيم ضد كوفيد- 19، في روسيا، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.