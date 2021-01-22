تسجيل 21513 إصابة بـ"كورونا" في روسيا معظمها في بطرسبورغ وموسكو

أعلن مقر مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا في روسيا، اليوم الجمعة، عن تسجيل 21513 إصابة بـ"كورونا" ليصل العدد الاجمالي إلى 3677352 حالة.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المقر: "خلال اليوم الماضي في روسيا، تم تسجيل 21513 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في 85 إقليما، بينها 2539 إصابة دون أعراض سريرية".

وأضاف المقر بأن "توزيع الإصابات جاء كالتالي: بطرسبورغ 3104، موسكو 3037، وفي ضواحي موسكو 1142".

وأوضح البيان أنه "خلال اليوم الماضي، تم تأكيد 580 وفاة (جراء الإصابة) وإجمالي الوفيات وصل إلى 68412 وفاة في عموم روسيا".

وتابع البيان: "خلال اليوم الماضي، خرج 27318 شخصا من المستشفى بعد تعافيهم ليصل الإجمالي إلى 3081536 شخصا في روسيا".

وبدأت روسيا حملة تطعيم عام ضد فيروس كورونا المستجد في الخامس من شهر كانون الأول/ديسمبر 2020، بتوجيهات من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.