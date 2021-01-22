مفاوضات حول إنتاج وإطلاق لقاح "سبوتنيك V" مع تركيا

وقّع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، اتفاقية مع إحدى الشركات الرائدة في صناعة الأدوية التركية لإنتاج لقاح "سبوتنيك V" في تركيا.

وحصلت وكالة "سبوتنيك" على معلومات تفيد باستمرار المفاوضات مع الجانب التركي، حيث بدأت عملية نقل التكنولوجيا إلى تركيا استعدادا لعمليات الإنتاج.

كما تتم مناقشة مسألة التوسع المحتمل للإنتاج في المستقبل، وسيتم توفير لقاح "سبوتنيك V" للسوق المحلي داخل تركيا ودول أخرى.

وتبدي تركيا اهتماما كبيرا بلقاح "سبوتنيك V"، الذي تزيد فعاليته عن 90 في المئة، من أجل تطعيم سكان البلاد.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في وقت سابق، إن أنقرة وموسكو تتعاونان بنجاح حول اللقاح الروسي المضاد لكورونا "سبوتنيك V"، مشيرا إلى أن الجانبين ناقشا سواء استيراد أو الإنتاج المشترك للقاح.

وأعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم الجمعة، أن دولا كثيرة توافق بنشاط على استخدام اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد "سبوتنيك V"، وأيضًا هناك تفاعل نشط مع منظمة الصحة العالمية.

وقال موراشكو للصحفيين: "العديد من الدول توافق اليوم بنشاط على استخدام اللقاح الروسي"سبوتنيك V"، بما في ذلك ويجري تفاعل نشط مع منظمة الصحة العالمية".

وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا في شهر أغسطس/آب الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيك V"ويطوره مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" الحكومي".