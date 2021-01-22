لافروف: الدفعة التجريبية للقاح "سبوتنيك V" أثبتت فعاليتها بشكل جيد في هنغاريا

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن لقاح "سبوتنيك V" أثبت فعاليته بشكل جيد في هنغاريا، وروسيا تدعم مواصلة تطوير التعاون مع الجانب الهنغاري في هذا المجال.

موسكو– سبوتنيك. وقال لافروف، قبيل بداية المحادثات مع نظيره الهنغاري، بيتير سيارتو: "أعلم أن الدفعات التجريبية للقاحنا "سبوتنيك V" في هنغاريا أثبتت فعاليتها بشكل جيد. ونحن ندعم مواصلة تطوير التعاون في هذا المجال".

وأشار لافروف إلى أن التعاون في مكافحة فيروس كورونا المستجد أصبح مجالا جديدا للتعاون بين البلدين.

واتفقت روسيا وهنغاريا، اليوم الجمعة، على أن توريد اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد، سيتم تسليمه في ثلاث مراحل.

وكانت هنغاريا قد سجلت لقاح "سبوتنيك V"، أمس الخميس. بذلك أصبحت هنغاريا أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تسمح باستخدام هذا اللقاح.