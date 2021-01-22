بوغدانوف يبحث مع كوبيش تطورات الوضع في ليبيا

بحث ممثل الرئيس الروسي الخاص للشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص المعين حديثًا إلى ليبيا، يان كوبيش، اليوم الجمعة، عبر الهاتف، القضايا المتعلقة بتطورات الوضع في لبيبا وحولها.