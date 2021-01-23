روسيا وتركيا تتوصلان إلى اتفاق مهم بشأن توريد وإنتاج اللقاح الروسي ضد كورونا

أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، اليوم السبت، أنه تم الاتفاق على إنتاج لقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا في تركيا والبدء في عملية نقل التكنولوجيا.

وأوضح الصندوق الروسي لوكالة "سبوتنيك" أنه: "تم توقيع اتفاقية بين الصندوق الروسي للاستثمارات المباشر وشركة تركية رائدة لتصنيع الأدوية لإنتاج لقاح "سبوتنيك V" في تركيا وبدأت عملية نقل التكنولوجيا، حيث يتم التفاعل مع الشركة في إطار أنشطة الصندوق الروسي للاستثمارات المباشر للترويج للقاح الروسي في الأسواق الخارجية".

وأضاف البيان: "يبلغ حجم الإنتاج المحتمل ملايين الجرعات من لقاح "سبوتنيك V" سنويا، كما تتم مناقشة مسألة التوسع المحتمل للإنتاج في المستقبل حيث سيتم توفير اللقاح للسوق المحلي داخل تركيا ودول أخرى".

وتابع البيان: "يبدي الشركاء الأتراك اهتمامًا كبيرًا باللقاح، الذي تزيد فعاليته عن 90 بالمئة، لتطعيم سكان البلاد، وكذلك للإنتاج للتصدير إلى دول ثالثة".

وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا في شهر أغسطس/آب الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيك V"ويطوره مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" الحكومي".