مراسل "سبوتنيك": المتظاهرون في يكاترنبورغ يلقون الثلج وقنابل دخان على الشرطة

وحذر ضباط الشرطة عبر مكبرات الصوت في وسط مدينة يكاترنبورغ، طالبين من الحشد التفرق.
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، ردد بعض المتظاهرين شعارات، وبدأ بعضهم إظهار العنف بإلقاء الثلج وقنابل الدخان، وأحاط ضباط الشرطة بالمتظاهرين في حديقة لصد الحشد.
وحذرت وزارة الداخلية الروسية ومكتب المدعي العام مرارًا وتكرارًا من مسؤولية المنظمين والمشاركين في التظاهرات غير المصرح بها المخطط لها في روسيا في 23 ينايركانون الثاني.
Очень много людей вышло.— Евгений Ройзман (@roizmangbn) January 23, 2021
Полиция не мешала. Ни одного инцидента. Молодцы.
Основная кричалка, которую все подхватывали: «Путин - вор!»
Свободу Навальному!
Екатеринбург, уважаю. pic.twitter.com/q2GteH9oKc
ويشارك حوالي 10 آلاف مواطن في التظاهرات بمدينة يكاترنبورغ، حسب ما ينقله النشطاء.
#23январяЗаСвободу— ★mari лягушонок★彡 (@bybaChuvashka) January 23, 2021
ЕКАТЕРИНБУРГ ПОЧТИ 10 тыс ЧЕЛОВЕК !!
Это великая гордость за Екатеринбуржцев !!! pic.twitter.com/2T4ETnrOTV
وذكرت منظمة "أو في دي-إنفو" غير الحكومية المتخصصة في مراقبة الاعتقالات على هامش المظاهرات في روسيا، تعرض المعتقلين للضرب المبرح من قبل الشرطة واعتقال ما لا يقل عن 18 إعلاميا يغطي الحدث في مدن مختلفة بالإضافة إلى اعتقال ما لا يقل عن 31 مواطنا تحت السن القانوني وقال أحد المعتقلين أن الشرطة هددته بالعنف الجنسي.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)