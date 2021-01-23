مراسل "سبوتنيك": المتظاهرون في يكاترنبورغ يلقون الثلج وقنابل دخان على الشرطة

قال مراسل "سبوتنيك"، اليوم السبت، إن المشاركين في مظاهرات غير مصرحة في مدينة يكاترينبورغ ألقوا قنابل دخان والثلج على ضباط إنفاذ القانون.

وحذر ضباط الشرطة عبر مكبرات الصوت في وسط مدينة يكاترنبورغ، طالبين من الحشد التفرق.

وأفاد مراسل "سبوتنيك"، ردد بعض المتظاهرين شعارات، وبدأ بعضهم إظهار العنف بإلقاء الثلج وقنابل الدخان، وأحاط ضباط الشرطة بالمتظاهرين في حديقة لصد الحشد.

وحذرت وزارة الداخلية الروسية ومكتب المدعي العام مرارًا وتكرارًا من مسؤولية المنظمين والمشاركين في التظاهرات غير المصرح بها المخطط لها في روسيا في 23 ينايركانون الثاني.

Очень много людей вышло.

Полиция не мешала. Ни одного инцидента. Молодцы.

Основная кричалка, которую все подхватывали: «Путин - вор!»

Свободу Навальному!

Екатеринбург, уважаю. pic.twitter.com/q2GteH9oKc — Евгений Ройзман (@roizmangbn) January 23, 2021

ويشارك حوالي 10 آلاف مواطن في التظاهرات بمدينة يكاترنبورغ، حسب ما ينقله النشطاء.

#23январяЗаСвободу

ЕКАТЕРИНБУРГ ПОЧТИ 10 тыс ЧЕЛОВЕК !!

Это великая гордость за Екатеринбуржцев !!! pic.twitter.com/2T4ETnrOTV — ★mari лягушонок★彡 (@bybaChuvashka) January 23, 2021

وذكرت منظمة "أو في دي-إنفو" غير الحكومية المتخصصة في مراقبة الاعتقالات على هامش المظاهرات في روسيا، تعرض المعتقلين للضرب المبرح من قبل الشرطة واعتقال ما لا يقل عن 18 إعلاميا يغطي الحدث في مدن مختلفة بالإضافة إلى اعتقال ما لا يقل عن 31 مواطنا تحت السن القانوني وقال أحد المعتقلين أن الشرطة هددته بالعنف الجنسي.