سقوط جرحى من القوات الأمنية الروسية خلال فض تظاهرات غير مرخصة

أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" عن سقوط جريح من قوات مكافحة الشغب الروسية في العاصمة الروسية موسكو خلال الصدامات التي جرت مع المحتجين المحتشدين دعما للمعارض الروسي ألكسي نافالني.

وبحسب المراسل أصيب عنصر من قوات الأمن الروسية خلال اشتباك مع محتجين في وسط العاصمة موسكو.

وذكرت وزارة النقل في موسكو أن المحتجين عمدوا إلى إغلاق الطرقات وعرقلة حركة المرور في وسط العاصمة ما دفع السلطات الأمنية إلى التحرك واعتقال عدد من المتظاهرين.

وأوقفت السلطات الروسية المعارض الكسي نافالني، في 17 كانون الثاني/ يناير في مطار شيريميتيفو، لدى عودته من ألمانيا، حيث كان يخضع للعلاج بعد حادثة تسميم مزعوم. وقررت محكمة مدينة خيمكي احتجاز نافالني لمدة 30 يومًا.

ومن جانبه، أفاد جهاز السجون الفدرالي الروسي، بأن اعتقال نافالني، الذي كان موضوعاً على قائمة المطلوبين، بسبب انتهاكاته المتكررة لفترة اختبار، كونه شخصا محكوم عليه بعقوبة حبس مع وقف التنفيذ.