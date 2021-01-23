زاخاروفا: السفارة الأمريكية عليها شرح ما قامت بنشره لوزارة الخارجية الروسية

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أنه يتعين على سفارة الولايات المتحدة في موسكو، شرح نشر التجمعات غير المصرح بها في روسيا لوزارة الخارجية.

موسكو-سبوتنيك. وكتبت المتحدثة الروسية، اليوم السبت: "ما كان هذا: تثبيت أم التعليمات؟ حتى المنظمون لم يعلنوا عن مثل هذه الخطط. يمكننا أن نتخيل ما كان سيحدث إذا نشرت السفارة الروسية في واشنطن خريطة لطرق الاحتجاج تشير إلى نقطة النهاية، على سبيل المثال، في مبنى الكابيتول. كان سينتهي هذا التوجيه بهستيريا عالمية من السياسيين الأمريكيين، بما في ذلك الشعارات المعادية للروس، والتهديدات بفرض عقوبات وطرد الدبلوماسيين الروس".

وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" عن سقوط جريح من قوات مكافحة الشغب الروسية في العاصمة الروسية موسكو خلال الصدامات التي جرت مع المحتجين المحتشدين دعما للمعارض الروسي ألكسي نافالني.

وبحسب المراسل أصيب عنصر من قوات الأمن الروسية خلال اشتباك مع محتجين في وسط العاصمة موسكو.

وأوقفت السلطات الروسية المعارض الكسي نافالني، في 17 كانون الثاني/ يناير في مطار شيريميتيفو، لدى عودته من ألمانيا، حيث كان يخضع للعلاج بعد حادثة تسميم مزعوم. وقررت محكمة مدينة خيمكي احتجاز نافالني لمدة 30 يومًا.