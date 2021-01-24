اعتقال 40 صحفيا خلال مظاهرات في عدد من المدن الروسية

قال فلاديمير سولوفيوف، رئيس اتحاد الصحفيين الروسي، إن حوالي 40 صحفيا اعتقلوا في جميع أنحاء البلاد أثناء تغطيتهم لأعمال غير منسقة، وكان جميعهم تقريبا يحملون شهادات تحريرية.

وقال سولوفيوف لوكالة "سبوتنيك"، "حوالي 40 صحفيا اعتقلوا وجرحوا في جميع أنحاء البلاد أمس. وكان جميعهم تقريبا يحملون شهادات تحريرية، وكان معظمهم مكتوبا على ملابسهم -" الصحافة ".

ووقعت أعمال احتجاجية غير منسقة يوم السبت في مدن مختلفة من روسيا، حث أنصار أليكسي نافالني الناس على الخروج إليها.

حذرت وزارة الشؤون الداخلية الروسية ومكتب المدعي العام مرارا وتكرارا من مسؤولية المنظمين والمشاركين العاديين في الإجراءات غير المنسقة.

وفي الوقت نفسه طالب مكتب النائب العام بحظر المكالمات الموزعة على الإنترنت للحضور إلى مثل هذه الأحداث، وهو ما يحظره القانون في حد ذاته.

وأفاد المكتب الصحفي للإدارة العامة لوزارة الداخلية الروسية، يوم السبت، بتجمع حوالي أربعة ألاف شخص في ساحة بوشكين بوسط العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في وقفة احتجاجية غير مصرح بها.

هذا ونشر أنصار المدون والمعارض الروسي ألكسي نافالني، في وقت سابق عبر شبكة الأنترنت، دعوات لاتخاذ إجراءات غير منسقة لدعمه اليوم.

وأوضحت السلطات الروسية أنها رفضت سابقا تنظيم فعاليات جماهيرية، بسبب الوضع الوبائي الصعب بسبب فيروس كورونا المستجد.