بيسكوف: التقارير تتحدث عن خروج أعداد كبيرة في المظاهرات لكن الحقيقة عكس ذلك

علق المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، على التقارير التي تتحدث عن مشاركة أعداد كبيرة من الأشخاص في الاحتجاجات، التي شهدتها العديد من المدن الروسية أمس السبت.

وقال بيسكوف في مقابلة مع برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" على قناة روسيا 1 التلفزيونية "الآن سيقول الكثير أن الكثير من الناس قد شاركوا في أعمال غير قانونية. لا، خرج القليل من الناس، وكثير من الناس يصوتون لبوتين. وصوت كثير من الناس لصالح التعديلات الدستورية. إذا قارنتم الأرقام، فسوف تفهمون أن عدد الأشخاص قليل، على الرغم من أنهم أيضًا مواطنون روسي".

وأكد بيسكوف أنه يحترم جميع وجهات النظر لكنه "يعارض بشكل قاطع المشاركة في أعمال غير مشروعة"، مضيفا "لأنه لا يمكن أن يكون هناك تقييم آخر، فهذا انتهاك للقانون".

وأفاد المكتب الصحفي للإدارة العامة لوزارة الداخلية الروسية، يوم السبت، بتجمع حوالي أربعة ألاف شخص في ساحة بوشكين بوسط العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في وقفة احتجاجية غير مصرح بها.

هذا ونشر أنصار المدون والمعارض الروسي ألكسي نافالني، في وقت سابق عبر شبكة الإنترنت، دعوات لاتخاذ إجراءات غير منسقة لدعمه اليوم.

وأوضحت السلطات الروسية أنها رفضت سابقا تنظيم فعاليات جماهيرية، بسبب الوضع الوبائي الصعب بسبب فيروس كورونا المستجد.

وحذرت وزارة الداخلية الروسية ومكتب المدعي العام مرارا وتكرارا من المشاركة في الإجراءات غير المصرح بها المخطط لها في موسكو ومدن أخرى في 23 يناير/كانون الثاني، حيث أنها تعتبر استفزازات وتهديد للنظام العام وأنه سيتم "التصدي لها على الفور".