فيسبوك يعلق حساب المدير العام لوكالة "روسكوسموس" الروسية

علق موقع "الفيسبوك" حساب المدير العام لمؤسسة الفضاء الروسية الحكومية "روسكوسموس"، ديمتري روغوزين، بعد أن علق على منشور سفير الولايات المتحدة السابق لدى روسيا، مايكل ماكفول.

وقال روغوزين لوكالة "سبوتنيك " :"تم تعليق حسابي ليوم واحد، لأن منشوري يُزعم أنه ينتهك قواعد الشبكة الاجتماعية. هنا يتم تطبيق حرية التعبير على الطريقة الأمريكية".

وأضاف روغوزين :"حسنًا، مايكل سأقول لك، كسفير لسفير، أنتم أيها السادة الأمريكيون وقاحتكم تجاوزت كل الحدود. لا تتصرفوا وكأنكم معلمون. لا تتدخلو بشؤون بلادنا".

في وقت سابق، نشر ماكفول تغريدة على "تويتر" حول الديمقراطية والليبرالية في روسيا.

— Michael McFaul (@McFaul) January 23, 2021

ومن جانبه انتقد روغوزين المنشور في حسابه على فيسبوك، ليقوم الأخير بإزالته في وقت لاحق وتعليق حساب المسؤول الروسي.