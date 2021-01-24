الكرملين : موسكو أظهرت مرونة في العلاقات مع واشنطن... لكنها لن تسمح بتجازو الخطوط الحمراء

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن موسكو أظهرت مرونة في التعامل مع واشنطن، لكنها ليست مستعدة لتحمل الإملاءات والفظاظة وتجاوز للخطوط الحمراء.

وقال بيسكوف في مقابلة مع قناة "روسيا – 1"، اليوم الأحد 24 يناير/كنون الثاني: "الولايات المتحدة لا تزال تنظر لروسيا على أنها خصما وليس شريكا".

وأضاف بيسكوف : "روسيا تأمل في بناء حوار مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وترى أن هناك فرصة في ذلك رغم الاختلافات الظاهرة".

واستطرد قائلا : "موسكو ترغب في التعاون مع واشنطن ولكن لا تستطيع إرغامها على ذلك"، مؤكدا أن "روسيا مستعدة لإظهار مرونة في التعامل مع الولايات المتحدة لكن ليس للأبد وبدون وقاحة أو تجاوز للخطوط الحمراء".

كما شدد بيسكوف، على أن بيانات السفارة الأمريكية حول الاحتجاجات غير المصرح بها في روسيا هي تدخل في الشأن الداخلي الروسي.

وقال بيسكوف :"تلك بالطبع تصريحات غير لائقة، وهي ضمنيا تعد تدخلا مباشرا في شؤوننا الداخلية".

وتابع، "لو كانت سفارتنا قد تصرفت بطريقة مماثلة حين شهدت الولايات المتحدة اضطرابات مدنية، لكان ذلك من المؤكد قد سبب عدم ارتياح في واشنطن"، وتابع، "دائما ما أوصي نظرائنا بتخيل أنفسهم في مثل ذلك الموقف".

وأضاف متحدث الرئاسة الروسية، "أنا قطعا ضد المشاركة في حشود غير قانونية، ولا تقييم آخر لذلك غير أنه خرق للقانون".

وكانت السفارة الأمريكية أعلنت في وقت سابق أنها تراقب الاحتجاجات غير المصرح بها في أنحاء روسيا، متهمة السلطات بقمع حرية التعبير والتجمع.