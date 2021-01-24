هيئة حقوق الإنسان في موسكو: اعتقال أكثر من 1000 ألف شخص في الاحتجاجات

أعلنت هيئة حقوق الإنسان في موسكو أن أكثر من ألف شخص اعتقلوا خلال احتجاجات غير مصرح نظمها مؤيدون للمعارض الروسي أليكسي نافالني بالعاصمة الروسية في موسكو.

وأكدت الهيئة أن معظم المشاركين في المظاهرة غير المرخصة تتراوح أعمارهم بين 20 و 30 عامًا، بالإضافة إلى حضور العديد من القصر.

وأعلنت مفوضة حقوق الطفل في موسكو، أولغا ياروسلافسكايا، أنه تم إطلاق سراح جميع القاصرين، الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات.

وقالت ياروسلافسكايا، في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، إنه "تم الإفراج عن جميع القاصرين الذين اعتُقلوا خلال الاحتجاجات الأخيرة غير المصرح بها في موسكو عند وصول والديهم ولم يحتاجوا إلى مساعدة طبية.. وأنهم لم يصابوا بأي جروح".

وكانت المفوضة الرئاسية الروسية لحقوق الطفل آنا كوزنتسوفا، قالت إن ما يقرب من 300 مراهق اعتقلوا في جميع أنحاء البلاد خلال احتجاجات يوم السبت، بما في ذلك نحو 70 في موسكو، و30 في سان بطرسبرغ.

وقال فلاديمير سولوفيوف، رئيس اتحاد الصحفيين الروسي، إن حوالي 40 صحفيا اعتقلوا في جميع أنحاء البلاد أثناء تغطيتهم لأعمال غير منسقة، وكان جميعهم تقريبا يحملون شهادات تحريرية.

وقال سولوفيوف لوكالة "سبوتنيك"، "حوالي 40 صحفيا اعتقلوا وجرحوا في جميع أنحاء البلاد أمس. وكان جميعهم تقريبا يحملون شهادات تحريرية، وكان معظمهم مكتوبا على ملابسهم -" الصحافة ".