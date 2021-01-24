سفينة "فورتونا" الروسية تبدأ العمل بالمياه الدنماركية ضمن "التيار الشمالي2"

بدأت سفينة مد الأنابيب الروسية "فورتونا"، اليوم الأحد، العمل في بناء خط أنابيب الغاز في المياه الدنماركية، وذلك في إطار مشروع "التيار الشمالي2".

موسكو- سبوتنيك. وذكرت شركة "نورد ستريم 2 أي جي"، مشغل مشروع "التيار الشمالي-2" في بيان أنه "بدأت سفينة فورتونا العمل في بناء خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2" في المياه الدنماركية ... والعمل جار وفقا للترتيبات المقررة".

وقال وزير الطاقة ألكسندر نوفاك، في وقت سابق، إن مشروع "التيار الشمالي 2" سيتم تنفيذه، على الرغم من كل الصعوبات التي يواجهها، وسيظل مستمرا بغض النظر عن وضع سوق الطاقة العالمي.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد أعلنت مؤخرا، فرض عقوبات ضد السفينة "فورتونا"، التي تعمل في مد خط أنابيب الغاز بمشروع "التيار الشمالي-2" والشركة المالكة لها، وعلى إثر ذلك أكدت شركة التأمين السويسرية "زوريخ إنشورانس"، انسحابها من مشروع خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي-2" وإيقاف كل إجراءات التغطية التأمينية للمشروع.

يشار إلى أن مشروع بناء خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي 2" يضم ائتلاف شركات متخصصة في مختلف المجالات، يدخل فيه شركة الغاز الروسية "غازبروم" التي تستحوذ على حصة 51%، وشركة "أي-أون" الألمانية بنسبة تبلغ 10%، وشركة "رويال شيل" الهولندية البريطانية بنسبة 10%، وشركة "أو. أم. في" النمساوية بنسبة 10%، ومجموعة "باسف" الألمانية بنسبة 10%، وشركة "إينجي" الفرنسية بنسبة 9%.