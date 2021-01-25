بوتين: وضع انتشار فيروس كورونا في روسيا يستقر

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن استقرار وضع انتشار فيروس كورونا في روسيا يجعل من الممكن إزالة القيود المفروضة بشكل مدروس وبعناية.

موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين خلال لقائه مع طلاب جامعة بمناسبة يوم "الطلبة" في روسيا: "بشكل عام، الوضع الوبائي في البلاد يستقر تدريجياً. اليوم استمعت صباحاً إلى التقارير ذات الصلة، حيث عدد الذين تعافوا أكثر من عدد الذين أصيبوا بالمرض وعدد المصابين آخذ في التراجع، ليصبح أقل من 20 ألف".

وأكد الرئيس الروسي أنه قد تم تسجيل اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد في 13 دولة، قائلا:

"الآن لدينا بالفعل لقاحات فعالة، ولقد تم تسجيلها بالفعل في 13 دولة".

وأضاف "هذا يجعل من الممكن إزالة القيود المفروضة بدقة، للعودة إلى إيقاع التعليم الطبيعي".

في غضون ذلك، أعلنت السلطات الصحية في روسيا عن تسجيل أقل حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا منذ 3 نوفمبر الماضي، حيث بلغت 19290 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلن المركز الروسي لمكافحة الوباء، اليوم الاثنين، أن 19003 أشخاص تعافوا وتماثلوا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وسجلت السلطات الصحية في روسيا ما مجموعه 3 ملايين و738690 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا منذ بداية تفشي الوباء، وتعافى من الإصابة 3 ملايين و150763 شخصا، وتوفي 69918 شخصا، بواقع زيادة 456 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.