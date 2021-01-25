بوتين ينفي ملكيته العقارات التي أجرى نافالني تحقيقاً حولها

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن جميع العقارات التي أجرى المعارض الروسي أليكسي نافالني "استقصاءً" حولها، لا تعود له ولا لأحد من أقاربه.

موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين، خلال لقائه مع طلاب الجامعات بمناسبة يوم "الطلبة" في روسيا، رداً على سؤال بهذا الصدد: "أريد أن أجيب على سؤالكم على الفور. لا يعود لي أي من تلك العقارات التي يشار على أنها ممتلكاتي، ولا لأقاربي المقربين، وهذا لم يحصل أبداً ولن يحصل".

وأضاف الرئيس: "تم تداول هذه المعلومات لأكثر من عشر سنوات. بطريقة أو بأخرى، الآن مجرد فرصة مناسبة، لقد وضعوا كل شيء معًا وقرروا غسل دماغ مواطنينا بكل هذه المواد. وقاموا بإطلاقها على الإنترنت، إنه نوع من الأفلام وبرامج الفيديو".

هذا ووصف المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف "الاستقصاء"، الأخير الذي أجراه أليكسي نافالني حول "قصر" الرئيس فلاديمير بوتين في غيليندجيك بأنه كذبة و"توت بري" يفتح الشهية.

وكان نافالني قد نشر مقطع فيديو في 19 يناير/ كانون الثاني، اتهم فيه الرئيس فلاديمير بوتين بامتلاك قصر فخم على ساحل البحر الأسود، وهو ما نفاه الكرملين بشكل قاطع.