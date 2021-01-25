الجامعات الروسية تعود إلى التعليم بدوام كامل قريبا

أعلن وزير العلوم والتعليم العالي الروسي فاليري فالكوف أن الجامعات الروسية ستعود إلى الشكل التقليدي للتعليم في المستقبل القريب جدًا.

وقال فالكوف خلال اجتماع مع المشاركين في جائزة طالب العام الوطنية، اليوم الاثنين: "في المستقبل القريب جدًا، سنعود إلى الشكل التقليدي للتعليم، والوضع في العديد من المناطق والعديد من المدن يسمح بذلك".

في وقت سابق، ذكرت صحيفة "إزفستيا" الروسية نقلاً عن رئيس جامعة لومونوسوف الحكومية، فيكتور سادوفنيتشي، أن الجامعات في موسكو وسانت بطرسبورغ من المرجح أن تعود إلى التعليم بدوام كامل بعد 6 شباط / فبراير المقبل.

وأعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، عن تخفيف جملة الإجراءات المتبعة في العاصمة الروسية في ظل تفشي جائحة "كورونا"، وذلك بسبب انخفاض معدلات الإصابة بالفيروس.

وأشار سوبيانين إلى تخفيف بعض القيود المفروضة، حيث سيتم استئناف عمل المتاحف والمكتبات والمؤسسات الثقافية الأخرى، كما سيتم رفع نسبة السعة الاستيعابية في المسارح ودور السينما والحفلات إلى 50 في المئة من طاقتها.