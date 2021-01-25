بوريل يعتزم زيارة موسكو لمناقشة العلاقات وتسليم رسالة

أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، نيته زيارة موسكو في فبراير/شباط القادم، لمناقشة العلاقات بين أوروبا وروسيا.

أمستردام - سبوتنيك. وقال بوريل، في مؤتمر صحفي عقب اجتماعات وزراء خارجية الدول الأعضاء "أنوي زيارة موسكو بدعوة من وزير الخارجية الروسي في أول أسبوع من شباط/ فبراير، وستكون فرصة جيدة لمناقشة الأوضاع وعلاقتنا مع روسيا ولإرسال رسالة حول الحريات".

وحول العقوبات الأوروبية المحتملة ضد موسكو، أكد بوريل أن "بعض الدول الأعضاء تطرقوا إلى حوار حول الطريقة للاستجابة على اعتقال نافالني، ولكن لم يكن هناك مطالبة بالعقوبات.. ولكن المجلس مستعد لذاك إذا استمر تدهور الأوضاع الحقوقية".

وقعت مظاهرات غير مصرح بها يوم السبت في مدن مختلفة من روسيا، حث فيها أنصار أليكسي نافالني الناس على الخروج إليها.

بدورها، حذرت وزارة الداخلية الروسية ومكتب المدعي العام مرارًا وتكرارًا من مسؤولية المنظمين والمشاركين العاديين في الأعمال غير المنسقة. لأنها تعتبر استفزازات وتهديدا للنظام العام وسيتم "قمعها على الفور".

وفي الوقت نفسه طالب مكتب النائب العام بحظر المكالمات الموزعة على الإنترنت للحضور إلى مثل هذه الأحداث، وهو الأمر الذي يحظره القانون في حد ذاته.

وطبقاً للسكرتير الصحفي للرئيس دميتري بيسكوف، فإن "بعض المحرضين يطالبون بذلك، نحن نفهم أفعالهم جيداً".

وأوقفت السلطات الروسية المعارض ألكسي نافالني، في 17 كانون الثاني/ يناير في مطار شيريميتيفو، لدى عودته من ألمانيا، حيث كان يخضع للعلاج بعد حادثة "تسميم" مزعوم. وقررت محكمة مدينة خيمكي احتجاز نافالني لمدة 30 يومًا.

من جانبه، أفاد جهاز السجون الفيدرالي الروسي، بأن اعتقال نافالني، الذي كان موضوعاً على قائمة المطلوبين، جاء بسبب انتهاكاته المتكررة لفترة اختبار، كونه شخصا محكوما عليه بعقوبة حبس مع وقف التنفيذ.