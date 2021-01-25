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    من احتجاجات المعارضة وسط موسكو

    محكمة موسكو: إصدار 30 قرار اعتقال إداري بحق مشاركين في مظاهرات يوم السبت

    © Sputnik . Ramil Sitdikov
    روسيا
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    أكدت السكرتيرة الصحفية لمحكمة مدينة موسكو، أوليانا سولوبوفا، أنه تم إصدار 30 قرار اعتقال إداري في حق أشخاص شاركوا في الاحتجاجات غير المرخصة في العاصمة موسكو قبل أمس السبت.

    وقالت سولوبوفا في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إنه تم اتخاذ ستة قرارات بموجب المادة الخاصة "بالعصيان للمطلب القانوني لضابط شرطة" و 24 - "لانتهاك قواعد عقد حدث جماهيري". وفرضت 64 غرامة بموجب نفس المادة.

    أوضحت سولوبوفا أن الأحكام الصادرة تختلف: تشمل الاعتقالات الإدارية فترات سبعة وعشرة واثني عشر وخمسة عشر يومًا وغرامات إدارية تتراوح من عشرة إلى 250 ألف روبل.

    في المجموع، أرسلت الشرطة 448 محضرًا إلى محاكم العاصمة ضد المشاركين في الاحتجاجات غير المرخصة.

    هذا وأعلنت هيئة حقوق الإنسان في موسكو، أمس الأحد، أن أكثر من ألف شخص اعتقلوا خلال احتجاجات غير مصرح نظمها مؤيدون للمعارض الروسي أليكسي نافالني بالعاصمة الروسية في موسكو.

    وأكدت الهيئة أن معظم المشاركين في المظاهرة غير المرخصة تتراوح أعمارهم بين 20 و 30 عامًا، بالإضافة إلى حضور العديد من القصر.

    مظاهرات في موسكو
    © Sputnik . Pavel Bednyakov
    هيئة حقوق الإنسان في موسكو: اعتقال أكثر من 1000 ألف شخص في الاحتجاجات
    وأعلنت مفوضة حقوق الطفل في موسكو، أولغا ياروسلافسكايا، أنه تم إطلاق سراح جميع القاصرين، الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات.

    وقالت ياروسلافسكايا، في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، إنه "تم الإفراج عن جميع القاصرين الذين اعتُقلوا خلال الاحتجاجات الأخيرة غير المصرح بها في موسكو عند وصول والديهم ولم يحتاجوا إلى مساعدة طبية.. وأنهم لم يصابوا بأي جروح".

    وكانت المفوضة الرئاسية الروسية لحقوق الطفل آنا كوزنتسوفا، قالت إن ما يقرب من 300 مراهق اعتقلوا في جميع أنحاء البلاد خلال احتجاجات يوم السبت، بما في ذلك نحو 70 في موسكو، و30 في سان بطرسبرغ.

    وقال فلاديمير سولوفيوف، رئيس اتحاد الصحفيين الروسي، إن حوالي 40 صحفيا اعتقلوا في جميع أنحاء البلاد أثناء تغطيتهم لأعمال غير منسقة، وكان جميعهم تقريبا يحملون شهادات تحريرية.

    وأفاد المكتب الصحفي للإدارة العامة لوزارة الداخلية الروسية، يوم السبت، بتجمع حوالي أربعة ألاف شخص في ساحة بوشكين بوسط العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في وقفة احتجاجية غير مصرح بها.

    هذا ونشر أنصار المدون والمعارض الروسي ألكسي نافالني، في وقت سابق عبر شبكة الأنترنت، دعوات لاتخاذ إجراءات غير منسقة لدعمه اليوم.

    وأوضحت السلطات الروسية أنها رفضت سابقا تنظيم فعاليات جماهيرية، بسبب الوضع الوبائي الصعب بسبب فيروس كورونا المستجد.

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    الكلمات الدلالية:
    موسكو, محتجين, اعتقال
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