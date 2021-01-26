تأجيل أول إطلاق فضائي في روسيا لعام 2021 لمدة شهر

أفاد مصدران في صناعة الصواريخ والفضاء الروسية، اليوم الثلاثاء، أن إطلاق الصاروخ الحامل "سويوز-2"، الذي كان مخططا له 25 فبراير/شباط، من قاعدة فوستوشني الفضائية، تم تأجيله لشهر واحد.

موسكو - سبوتنيك. وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك": "تم تأجيل الإطلاق حتى 25 مارس". مضيفا أن هذا ليس الموعد النهائي وأن الإطلاق قد يمضي أبعد من ذلك".



وأكد مصدر آخر هذه المعلومات، وأشار إلى أنه من المقرر إطلاق الصاروخ إلى محطة الفضاء في نهاية مارس.

كان المدير العام لوكالة الفضاء الروسية الحكومية "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، قال منتصف ديسمبر/كانون الثاني 2020، إن الإطلاق الأول للصاروخ الفضائي "سويوز-2" من قاعدة فوستوشني الفضائية في عام 2021 مخطط له في شهر شباط/ فبراير المقبل.

وكتب روغوزين على صفحته الشخصية في "تويتر": "في إحدى غرف العمل في المجمع التقني في قاعدة فوستوشني الفضائية، تجري الاستعدادات للمرحلة العليا "فريغات" للإطلاق فبراير/شباط 2021".



منذ عام 2016، تم إطلاق خمسة صواريخ من طراز "سويوز -2" من قاعدة فوستوشني.