الخارجية الروسية تتحدث عن شرط عودة إيران للاتفاق النووي

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تأمل بعودة الولايات المتحدة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني وهذا شرط لتنفيذ إيران للصفقة.