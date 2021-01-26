هيئة حماية المستهلك الروسية تعلق على إمكانية تطعيم الأجانب ضد كورونا

قالت رئيسة هيئة حماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان الفيدرالية، آنا بوبوفا، اليوم الثلاثاء، "إن الأولوية في التطعيم ضد فيروس كورونا في روسيا تمنح للمواطنين الروس، وعندما تسنح الفرصة سيتم أيضا تطعيم المواطنين الأجانب".

وقالت بوبوفا في جلسة اجتماع لمجلس الدوما "يجب أن تكون هناك أولوية، لقد حددناها ونتابعها، بمجرد أن تكون هناك فرصة لتطعيم الجميع، وليس المواطنين الروس، سيتم القيام بذلك أيضا".

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 18241 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 2317 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 3756931 إصابة.

وبدأت في روسيا، في يوم الخامس من كانون الأول/ديسمبر، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

يذكر بأن روسيا كانت قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19" في أغسطس/ آب الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيك V" ويطوره مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" لعلوم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية الحكومي.

وأعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان "روس بوتريب نادزور"، اليوم الثلاثاء، أنه تم إجراء أكثر من 100 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في روسيا، بينها 292 ألف اختبار خلال الـ 24 الماضية.