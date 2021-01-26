روسيا تعلن عن إشارت أمريكية إيجابية بشأن التعاون في الأمن السيبراني

أعلن مدير إدارة أمن المعلومات الدولية بوزارة الخارجية الروسية، أندريه كروتسكيخ أن روسيا رصدت إشارات ايجابية من الإدارة الأمريكية الجديدة لإقامة حوار ثنائي بشأن التعاون الأمني في المجال السيبراني.

وبهذا الصدد قال أندريه كروتسكيخ لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أن مجال التعاون السيبراني أو على الأقل بناء التنسيق المتبادل مع الولايات المتحدة في هذا المجال، هو أحد الأولويات ليس فقط بالنسبة لنا".

وأضاف كروتسكيخ قائلا: "لكن إذا تجاهلنا الأيديولوجية الأمريكية بأكملها، فالولايات المتحدة سترغب بإجراء محادثة جادة معنا بأسرع ما يمكن وهي بدأت تفعل ذلك بالفعل".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن استعداد بلاده لمناقشة بناءة ومتكافئة مع الولايات المتحدة حول جميع المسائل، بما فيها الأمن الاستراتيجي وأمن المعلومات، مشيراً إلى أن روسيا تعمل بنشاط على تعزيز الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف في مجال الأمن السيبراني.

كما قدمت إلى الأمم المتحدة مشروعي اتفاقيتين حول هذا الموضوع، وأنشأت مجموعة عمل في هذا الشأن و"وجهت مؤخرًا للولايات المتحدة مقترحا لبدء مناقشة شاملة حول أمن المعلومات الدولي".