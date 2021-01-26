السفارة الروسية في أنقرة تدعو السياح الروس للتقيد بإجراءات السلامة

دعت السفارة الروسية في أنقرة، اليوم الثلاثاء، السياح الروس للتقيد بإجراءات السلامة الشخصية، وذلك على خلفية الاعتداء على الروس في إسطنبول.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان السفارة: "على خلفية الحادث الذي وقع في منطقة بشيكتاش في إسطنبول، في 24 كانون الثاني/ يناير، والذي نتج عنه تعرض ثلاثة سياح روس لاعتداء من قبل أحد السكان المحليين، فإننا نلفت انتباه المواطنين الروس مرة أخرى إلى ضرورة مراعاة تدابير واحتياطات السلامة الشخصية".

وفي وقت سابق، أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك" بأن عامل النظافة حسن حسين، الذي كان يعاني من اضطراب عقلي، هاجم بسكين، مساء الأحد الماضي، ثلاثة مواطنين روس، رجل وامرأتين، ما أسفر عن إصابتهم بجروح. وتم اعتقال الجاني، وكما ورد في القنصلية الروسية العامة في إسطنبول، تم نقل الجرحى الروس إلى المستشفى مع إصابات متفاوتة الخطورة.

وجاء في نص التحذير الصادر عن السفارة ما يلي: "ندعو السياح لعدم التواصل بالأشخاص المشبوهين، والابتعاد عن الأشخاص غير المتوازنين عقليا، واليقظة في المواقع السياحية المزدحمة، وتجنب أماكن التظاهرات والاحتجاجات، والتنقل في الشوارع المهجورة، وخاصة في الليل".

وتنصح السفارة، في حالة وقوع تهديد، بلفت الانتباه بصوت عالٍ والاتصال بالشرطة.

ووقع الحادث، مساء يوم الأحد الماضي، وسجلت كاميرات المراقبة الاعتداء على المواطنين الروس. وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ولا شيء يهدد حياتهم.