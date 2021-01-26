بوتين يهنئ بايدن ويناقش معه أهم القضايا بين البلدين

هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، نظيره الأمريكي، جو بايدن، بانتخابه رئيسا لأمريكا، وناقش الرئيسان القضايا الملحة بين البلدين.

وأشار بيان صادر عن الكرملين، اليوم، إلى أن الرئيسان الروسي والأمريكي ناقشا في محادثة هاتفية عدد من القضايا الملحة بين البلدين.

وأضاف بيان الكرملين "هنأ فلاديمير بوتين، جو بايدن (الرئيس الأمريكي) بتسلم مهامه كرئيس وأشار إلى أن تطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة يصب في مصالح البلدين".

وبحث الرئيسيان "قضايا الساعة على جدول الأعمال الثنائي والدولي"، موضحا أن من بين القضايا "الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة للبرنامج النووي الإيراني".

هذا وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن هناك اتصالات نشطة تجري بين موسكو وواشنطن من أجل تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الإستراتيجية "ستارت-3"، مشيرا إلى أن تمديد المعاهدة يصب في مصلحة روسيا والولايات المتحدة والعالم أجمع.