بوتين يحيل اتفاقية تمديد "نيو ستارت" إلى الدوما للمصادقة عليها

أحال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اتفاق تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (نيو ستارت) للغرفة السفلى من البرلمان الروسي (الدوما) للمصادقة عليها، وفق ما أظهرت قاعدة بيانات المجلس، وذلك بعد وقت وجيز من إعلان نظيره الأمريكي، جو بايدن، رغبته في تمديد المعاهدة.

موسكو - سبوتنيك. وتضمنت الوثيقة المحالة "المصادقة على اتفاقية تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية بين الاتحاد الروسي والولايات المتحدة، أبريل/نيسان 2010".



وستمدد المعاهدة وفق الوثيقة لمدة 5 سنوات حتى السادس من فبراير/شباط 2026، ويفترض أنها ستدخل حيز التنفيذ فور نشرها بشكل رسمي

وأفادت خدمة الكرملين الصحفية في وقت سابق من يوم الثلاثاء، أن بوتين أجرى محادثة هاتفية مع بايدن، حيث أعرب الرئيسان عن ارتياحهما فيما يتعلق بتبادل المذكرات الدبلوماسية الذي حصل اليوم للتوصل إلى اتفاق بشأن تمديد معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت - 3".

وقال بيان للبيت الأبيض، إن "الجانبين اتفقا على استكشاف نقاشات استقرار استراتيجي حول جملة من القضايا تشمل الرقابة على السلاح والقضايا الأمنية الناشئة".

يذكر أن معاهدة "ستارت - 3" بين روسيا والولايات المتحدة دخلت حيز التنفيذ في 5 فبراير/شباط 2011، وتنص على أن يخفض كل جانب ترساناته النووية بحيث لا يتجاوز العدد الإجمالي للأسلحة خلال سبع سنوات وفي المستقبل 700 صاروخ باليستي عابر للقارات وصواريخ باليستية على الغواصات وقاذفات القنابل الثقيلة. بالإضافة إلى 1550 رأسا حربيا و800 منصة إطلاق منتشرة وغير منتشرة.

واليوم، تبقى معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت - 3"، المعاهدة الوحيدة بين روسيا والولايات المتحدة، لكنها تنتهي في 5 فبراير/شباط 2021. إذا لم يتم تمديدها، فلن تكون هناك اتفاقيات في العالم تحد من ترسانات أكبر القوى النووية.