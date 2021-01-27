بوتين يكلف وزارة الخارجية بإبرام اتفاق بشأن تمديد معاهدة "ستارت -3" مع الجانب الأمريكي

كلف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، وزارة الخارجية الروسية بإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة حول إبرام اتفاق بشأن تمديد معاهدة "ستارت-3".

موسكو - سبوتنيك. وجاء في أمر التكليف المنشور على الموقع الرسمي للمعلومات القانونية: "تكليف وزارة الخارجية الروسية بإجراء مفاوضات مع الجانب الأمريكي بشأن إبرام المعاهدة الدولية المذكورة التي ستتضمن الأحكام الرئيسية، التي أقرتها الحكومة الروسية، وضمان إبرامها عند التوصل إلى اتفاق".

وسيمثل نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مناقشة مجلس الدوما ومجلس الفيدرالية اتفاق تمديد معاهدة "ستارت-3" بين روسيا والولايات المتحدة.

في وقت سابق، أحال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتفاق تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت-3) للغرفة السفلى من البرلمان الروسي (الدوما) للمصادقة عليها، وفق ما أظهرت قاعدة بيانات المجلس، وذلك بعد وقت وجيز من إعلان نظيره الأمريكي جو بايدن، رغبته في تمديد المعاهدة.

يذكر أن معاهدة "ستارت - 3" بين روسيا والولايات المتحدة دخلت حيز التنفيذ في 5 فبراير/ شباط 2011، وتنص على أن يخفض كل جانب ترساناته النووية بحيث لا يتجاوز العدد الإجمالي للأسلحة خلال سبع سنوات وفي المستقبل 700 صاروخ باليستي عابر للقارات وصواريخ باليستية على الغواصات وقاذفات القنابل الثقيلة. بالإضافة إلى 1550 رأسا حربيا و800 منصة إطلاق منتشرة وغير منتشرة.

واليوم، تبقى معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت - 3"، المعاهدة الوحيدة بين روسيا والولايات المتحدة، لكنها تنتهي في 5 فبراير/ شباط 2021. إذا لم يتم تمديدها، فلن تكون هناك اتفاقيات في العالم تحد من ترسانات أكبر القوى النووية.