الخارجية الروسية تبين شروط تمديد معاهدة "ستارت -3"

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ممثل الرئيس الروسي في الجمعية الفيدرالية للنظر في مسألة تمديد معاهدة "ستارت -3"، سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا اتفقت مع الولايات المتحدة على تمديد معاهدة "ستارت-3" (معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية)، وفقا لشروط موسكو.

موسكو - سبوتنيك. وقال ريابكوف للصحفيين:

"تم الاتفاق وفق شروطنا: لمدة 5 سنوات من دون شروط مسبقة، ومن دون أي إضافات وأي "مرفقات".

هذا وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى مجلس الدوما مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية تمديد المعاهدة المبرمة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن تدابير زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها المؤرخة 8 أبريل/ نيسان 2010 "ستارت 3"، والتي تنتهي في 5 فبراير/ شباط.

وصرح مصدر في اللجة الدولية لمجلس الفيدرالية الروسي، اليوم الأربعاء، لوكالة "سبوتنيك"، بأن اللجنة قدمت توصية للغرفة العليا بالتصديق على قانون تمديد معاهدة "ستارت-3".

ووفقًا للوثيقة المقدمة، من المقترح تمديد المعاهدة لمدة 5 سنوات حتى 5 فبراير/ شباط 2026.

يذكر أن معاهدة "ستارت 3" بين روسيا والولايات المتحدة دخلت حيز التنفيذ في 5 فبراير/ شباط 2011، وتنص على أن يخفض كل جانب ترساناته النووية بحيث لا يتجاوز العدد الإجمالي للأسلحة خلال سبع سنوات وفي المستقبل 700 صاروخ باليستي عابر للقارات وصواريخ باليستية على الغواصات وقاذفات القنابل الثقيلة، بالإضافة إلى 1550 رأسًا حربيًا و800 منصة إطلاق منتشرة وغير منتشرة. واليوم، تبقى معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الإستراتيجية "ستارت-3"، المعاهدة الوحيدة بين روسيا والولايات المتحدة، لكنها تنتهي في 5 شباط/ فبراير 2021. إذا لم يتم تمديدها، فلن تكون هناك اتفاقيات في العالم تحد من ترسانات أكبر القوى النووية.