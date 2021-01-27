الخارجية الروسية: واشنطن توافق على تمديد معاهدة "ستارت -3" بشروط موسكو

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا اتفقت مع الولايات المتحدة على تمديد معاهدة "ستارت-3" وفقا لشروط موسكو.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات نائب وزير الخارجية الروسي ريابكوف الذي قال إن "روسيا ستعمل من خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة لصالح تعزيز نظام الحد من التسلح".

وأضاف ريابكوف قائلا: "من المهم أننا تمكنا من الحفاظ على أحد عناصر الهيكل الدولي في مجال الاستقرار الإستراتيجي، أقول هذا على الرغم من عدم انتهاء إجراءاتنا الداخلية. إنه انعكاس لمسؤولية روسيا تجاه مسألة الحد من التسلح".

وأعرب ريابكوف عن أمله في إحراز تقدم في هذا المجال بغض النظر عن الصعوبات التي تواجهها العلاقات الروسية الأمريكية.

وخلص ريابكوف قائلا: "مرة أخرى أؤكد أننا سنعمل لصالح تعزيز نظام الحد من التسلح من خلال مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة. ونعول على إمكانية عقد مشاورات سريعة ثم إطلاق المفاوضات بعد أن يتم تشكيل فريق السياسة الخارجية في واشنطن".

هذا وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى مجلس الدوما مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية تمديد المعاهدة المبرمة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن تدابير زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها المؤرخة 8 نيسان/أبريل 2010 "ستارت"، والتي تنتهي في 5 شباط/فبراير.

ووفقًا للوثيقة المقدمة، فمن المقترح تمديد العقد لمدة 5 سنوات حتى 5 شباط/فبراير 2026.

وصرح رئيس اللجنة الدولية لمجلس الاتحاد الروسي، كونستانتين كوساتشيف ، لوكالة سبوتنيك، في وقت سابق، أنه يتوقع أن يتم التصديق على الوثيقة من قبل أعضاء مجلس الشيوخ يوم الأربعاء.