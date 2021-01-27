الأمن الفيدرالي الروسي يمنع أنشطة تنظيم إرهابي

منع جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنشطة خلية تابعة للتنظيم الإرهابي الدولي "حزب التحرير الإسلامي" (المحظور في روسيا ودول أخرى)، في منطقة كالوغا.

وجاء في بيان الأمن الفيدرالي، "أثبتت إجراءات التفتيش، أن أعضاء التشكيل الإرهابي قاموا بأنشطة مناهضة للدستور على أساس عقيدة تدعى "الخلافة العالمية"، هدفها تدمير مؤسسات المجتمع العلماني والإطاحة العنيفة بالحكومة الحالية".

وصادر ضباط الأمن مواد دعائية وأجهزة اتصال ووسائل إلكترونية محظورة في روسيا في منازل المعتقلين.

وشارك الحرس الوطني الروسي في عملية الاعتقال. وتم فتح قضية جنائية تتعلق بالإرهاب الدولي.