الخارجية الروسية: موسكو مستعدة للتواصل مع واشنطن بشأن قضايا الاستقرار الاستراتيجي

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن روسيا ستسعى لإطلاق حوار مفصل مع الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن الأمن الدولي، وتقترح وضع معادلة أمنية جديدة تشمل الأسلحة الهجومية والدفاعية النووية وغير النووية.

وقال ريابكوف خلال كلمته أمام البرلمان الروسي: "سنسعى لإطلاق حوار مفصل مع الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن القضايا التي تهمنا في مجال الأمن الدولي بناء على المعاهدة".

وأضاف ريابكوف: "نرى أساس هذا الحوار في المقترحات التي قدمناها للجانب الأمريكي مسبقا، والتي يكمن فحواها في وضع معادلة أمنية جديدة تأخذ في الاعتبار تطور الجوانب العسكرية-التقنية والجوانب العسكرية-السياسية للأمن. أي أننا نقترح توسيع جدول الأعمال الاستراتيجي ليشمل الأسلحة الهجومية والدفاعية النووية وغير النووية القادرة على القيام بمهام إستراتيجية".

هذا وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى مجلس الدوما مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية تمديد المعاهدة المبرمة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن تدابير زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها المؤرخة 8 نيسان/أبريل 2010 "ستارت 3"، التي تنتهي في 5 شباط/ فبراير.

ووفقًا للوثيقة المقدمة، فمن المقترح تمديد المعاهدة لمدة 5 سنوات حتى 5 شباط/ فبراير 2026.

وصرح رئيس اللجنة الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي، كونستانتين كوساتشيف، لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، أنه يتوقع أن يتم التصديق على الوثيقة من قبل أعضاء مجلس الشيوخ اليوم الأربعاء.