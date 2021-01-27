مجلس الدوما الروسي يصادق على اتفاقية تمديد معاهدة "ستارت -3" لمدة 5 سنوات

صدق البرلمان الروسي (الدوما) خلال جلسته، اليوم الأربعاء، على اتفاق تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الإستراتيجية مع الولايات المتحدة لمدة خمس سنوات أخرى.

وجاء في المذكرة التوضيحية للوثيقة: "تم التوصل في كانون الثاني/يناير 2021 إلى موافقة مبدئية بين الأطراف على تمديد المعاهدة لمدة خمس سنوات".

هذا وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى مجلس الدوما مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية تمديد المعاهدة المبرمة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن تدابير زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها المؤرخة 8 نيسان/أبريل 2010 "ستارت 3"، التي تنتهي في 5 شباط/ فبراير.

ووفقًا للوثيقة المقدمة، فمن المقترح تمديد المعاهدة لمدة 5 سنوات حتى 5 شباط/ فبراير 2026.

وصرح رئيس اللجنة الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي، كونستانتين كوساتشيف، لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، أنه يتوقع أن يتم التصديق على الوثيقة من قبل أعضاء مجلس الشيوخ اليوم الأربعاء.