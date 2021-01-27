تهديدات بـ"دكتاتورية رقمية"... موسكو تدعو للحد من تعسف شركات الإنترنت الأمريكية

دعا مجلس الفيدرالية الروسي، اليوم الأربعاء، الأمم المتحدة، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمناقشة إمكانية الحد من تعسف شركات الإنترنت العالمية الأميركية لمنع تهديد إقامتها "دكتاتورية رقمية".

موسكو– سبوتنيك. وجاء في بيان المجلس: "يدعو مجلس الاتحاد الأمين العام للأمم المتحدة، المدير العام ليونيسكو، آليات المراقبة المختصة في مجلس الأمم المتحدة لشؤون الإنسان، الأمين العام لمجلس أوروبا، الممثل الأوروبي لشؤون وسائل الإعلام للأمن التعاون في أوروبا لإيلاء اهتمام جاد لمهمة الحد من تعسف شركات الإنترنت العالمية الأمريكية لمنع التهديد بإقامة تلك الشركات دكتاتورية رقمية".

ويشير أعضاء المجلس إلى أن هذه المسألة يجب أن تبحث بغاية الجدية خلال جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة ولجانها، وفي الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

هذا وتواصل شبكات التواصل الاجتماعي الأمريكية فرض الرقابة الخاصة بها في روسيا، حيث اتخذ موقع "تويتر" خطوة أخرى للتحكم في حقل المعلومات الروسي، سابقاً، وأزال حساب وكالة "ريا نوفوستي" من نتائج البحث.